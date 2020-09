Slovenský zväz protifašistických bojovníkov je plný komunistických biznismenov, ktorí sú známi tým, že sa síce o vojnových veteránov príliš nestarajú, za to káuz s majetkami a šírením konšpirácii núdzu nemajú.

KOMUNISTICKÉ PRAKTIKY V PROTIFAŠISTICKOM SPOLKU?

Ide na prvý pohľad o marginálnu tému, ktorá ale dokresľuje stav našej spoločnosti 30 rokov od pádu komunizmu a 12 rokov vládnutia ficizmu. Skoro vo všetkých sférach sa zakuklili pohrobkovia komunistickej totality, ktorí aj naďalej tvrdia muziku a ovplyvňujú našu spoločnosť a verejnú mienku. Výnimkou nie je ani Slovenský zväz protifašistických bojovníkov (ďalej SZPB). V tomto zväze akoby zastal čas niekedy v roku 1983. Ide síce o občianske združenie, ktoré združuje občanov SR a účastníkov boja za národné oslobodenie a proti fašizmu, ale v jeho čele nenájdete ani jedného predstaviteľa, ktorý by mal priamo súvis s národným povstaním a protifašistickým odbojom z roku 1944. Samozrejme nemôžeme očakávať, že v predstavenstve budú sedieť priami účastníci odboja, ale aspoň by sa očakávalo, že tam budú sedieť ich potomkovia alebo ľudia, ktorí si nebudú privlastňovať SNP na obraz komunizmu. Bohužiaľ, všetci poprední predstavitelia tohto zväzu sú bývalí predstavitelia komunistickej strany a podaktorí aj ŠTB! Tak aj vyzerá ich súčasné pôsobenie a historická interpretácia SNP.

NIE JE TOTALITA AKO TOTALITA

Pripomínať si významnosť SNP a boj proti fašizmu je nepochybne dôležité a to najmä v čase, keď nám v parlamente sedia sympatizanti a obhajcovia tohto režimu. Ako ale šíri SZPB demokratický odkaz, keď síce totalitu za kolaborantského Slovenského štátu odsudzuje, ale zároveň totalita komunistická im neprekáža. Spomeňme napríklad, ako sa SZPB zastával kontroverzného maršala Ivana Koneva, ktorého sochu dalo susedné Česko odstrániť z hlavného mesta. Takúto sochu človeka, ktorého meno sa spája napríklad s potlačením protikomunistických protestov v Maďarsku by s radosťou uvítali aj na Slovensku.

Zväz tiež vydáva vlastný časopis „Bojovník“, v ktorom sa viackrát zastávali Stalina, útočili na NATO a EÚ, či šírili konšpirácie, ktoré preberajú od prokremeľských propagandistických webov či konšpiračného média Zem&Vek. Správca sociálnych sietí Ján Rohár, mimochodom bývalý kandidát v parlamentných voľbách za stranu SNS, sa obľubuje, podobne ako jeden nemenovaný opozičný politik, fotiť pred vlajkou s kladivom a kosákom, na čo v minulosti upozornili viaceré slovenské médiá.

Niet sa ale čomu čudovať, keď na čele SZPB od roku 2009 stojí bývalý príslušník ŠTB a KSČ, Ing. Pavol Sečkár s krycím menom Pavlis. Sečkár bol zaregistrovaný v tajných spisoch ŠTB od roku 1972 až do nežnej revolúcie. S jeho menom sa spájajú aj kauzy okolo rozpredaja majetku vojnových veteránov.

MACHINÁCIE S MAJETKOM VETERÁNOV

Zväz určite netrpí nedostatkom finančných prostriedkov, práve naopak. Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky mu každoročne poskytuje dotáciu podľa zákona §3 zákona č. 487/2013 Z.z. o protifašistickom odboji. V roku 2020 sa dotácia zo strany ministerstva vyšplhala na 415 000 eur. Tento príspevok je prerozdelený najmä na mzdy členov Ústrednej rady SZPB, z ktorých väčšina ani nie je vojnovými veteránmi a ich prevažnou činnosťou je zvolávať schôdze. Na druhej strane sa viacerí členovia zväzu sťažujú, že o vojnových veteránov nie je postarané tak ako to deklarujú stanovy a pohoršenie vyvolal aj predaj rekreačnej chaty Partizán v Nízkych Tatrách. Avšak kritikov SZPB sa podľa vnútorných zdrojov snaží vedenie umlčať.

Dobrou správou ale je, že v tomto roku ministerstvo neposkytlo dotáciu na vydávanie konšpiračných novín „Bojovník“, čím dalo jasne najavo, že s ich obsahom, ktorý ide proti hodnotovej aj zahranično-politickej orientácii Slovenska, nesúhlasí.

SZPB vlastní aj lukratívnu budovu na Štúrovej ulici v bratislavskom Starom meste. Hodnota budovy je odhadovaná na milióny eur, pričom časť budovy ÚR SZPB prenajíma a zisk z prenájmu ide nevedno kam. Keď si časť budovy chceli prenajať členovia SZPB a prevádzkovať v nej opatrovateľskú službu či denný stacionár pre vojnových hrdinov, stretli sa s nevôľou zo strany vedenia, ktoré spomínané priestory radšej prenajme na komerčné účely, z ktorých bude logicky finančne profitovať v oveľa vyššej miere. Otázne teda zostáva, či je prioritou Zväzu starať sa o vojnových hrdinov alebo násobiť svoj majetok a mesačne si vyplácať mzdy v stovkách eur?

Ďalšia časť budovy sa za záhadných okolností dostala do vlastníctva tretej strany (Interset Group). Firma tretej strany mala budovu rekonštruovať, ale nakoniec z rekonštrukcie nebolo nič, no časť majetku záhadne prešla do rúk práve tejto firmy. V súčasnosti prebieha v združení audit.

Ako sa zo združenia veteránov, ktoré má šíriť osvetu a pripomínať hrôzy fašistického režimu stalo združenie, ktorého súčasťou sú aj sympatizanti konšpiračných teórií a proruských tendencií? Ako je možné, že na prvom mieste nestojí záujem vojnových veteránov, ale finančné zisky hŕstky ľudí, ktorí s hrdinskými činmi slovenského odboja nemali nič spoločné? Zastrašovanie tých, ktorí na tieto pochybenia upozorňujú a snažia sa situáciu vo vnútri združenia zlepšiť naozaj pripomína komunistické praktiky a nemalo by mať v demokratickom zriadení miesto.

V minulosti dostávalo SZPB dotácie aj z Ministerstva obrany. Som veľmi rád, že tento rok dostane tento spolok komunistických biznismenov 0 eur dotácie. Som presvedčený, že sa budúci rok bude na tieto skutočnosti prihliadať a tak sa aj postaví k štedrým dotáciám pre tento zväz a dočkáme sa aj nejakého vyšetrovania.