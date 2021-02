Chaos v opatreniach?!

Vzniká zmätok pri prijímaní opatrení v bezprecedentnej situácii len na Slovensku? Ako to vyzerá v iných krajinách?

Áno, aj u nás dochádza k zmätkom pri zavádzaní opatrení, eventuálne dochádza k zmenám na poslednú chvíľu, ktoré vychádzajú z vyvíjajúcej sa epidemiologickej situácie. Keď si bežný človek prečíta média, alebo počúva opozičných politikov, tak má pocit, že sa to deje len na Slovensku a za všetko môže "neschopná vláda" a Igor Matovič. Miestami mám dojem, že u niektorých ide vyslovene o posadnutosť personifikovať všetky chyby na osobu premiéra.

Pritom sa stačí pozrieť napríklad len po krajinách Európy, kde dochádza miestami k nelogickým nariadeniam, ktoré taktiež spôsobujú chaos v spoločnosti.

Napríklad v Rakúsku, ktoré vnímame na Slovensku často ako vzor, práve prebieha politická diskusia o tom, prečo môžu ľudia vo Viedni cestovať metrom, ale nemôžu sa ísť lyžovať. A to aj napriek výskytu juhoafrickej mutácie Covidu v Tirolsku.

Vo Francúzsku je zas zákaz vychádzania od 18:00 do 6:00 a kedy skončí, alebo či sa nebude predlžovať, sa s istotou nevie. Odporúčam si prečítať priložený článok, kde sú spomenuté niektoré chaotické nariadenia francúzskej vlády: "Dnes musíme nosiť rúška, vláda ich však v prvej vlne neodporúčala. Teraz sú v mestách na chodníkoch nastriekané kruhy s obrázkom rúška. Ak ho nemáte, tak pokuta je tiež asi 135 eur" .

V Holandsku sa taktiež rúška neodporúčali a dlho ani nenosili. Potom prišlo nariadenie, že v turistami navštevovaných častiach Amsterdamu sú povinné a inde už nie. To je ako by ste v Bratislave museli nosiť rúško v centre, ale v Ružinove už nie!!! Nehovoriac o tom, že prechod na dištančné vzdelávanie trval v Holandsku miestami až mesiac, zatiaľ čo u nás to bola otázka niekoľkých dní. Taktiež si pripomeňme, že Holandsko bola posledná krajina EÚ, ktorá začala s očkovaním.

Vo vysoko rozvinutom Japonsku sa na rozdiel od nás ešte ani nezačalo očkovať.

Takto by sa dalo pokračovať ešte dlho. To, čo robí opozícia (spomeňme len demonštrácie proti opatreniam ako napr. nosenie rúška) má jasný cieľ. Vyšetrovacie orgány konajú nezávisle a "skutok sa nestal" sa už vybaviť nedá. Majú strach a preto robia všetko, aby situáciu zhoršovali a aby povalili vládu. Majú pri tom vynikajúcu asistenciu, až dokonca podporu v niektorých médiách, pri čítaní ktorých má človek dojem, že je všetko, ale všetko zle. Vyzdvihujú sa akékoľvek nezdary, prerieknutia a o pozitívach sa bežný človek len tak nedočíta. Tak napríklad za zmienku určite stojí, že Slovensko patrí na popredné priečky v EÚ pri očkovaní a podľa štúdie renomovaného austrálskeho Lowy inštitútu patrí Slovensko celosvetovo 22. miesto pri zvládaní pandémie.

Problémy so zvládaním pandémie sú všade. Nik doteraz nenašiel univerzálny spôsob ako zvládať vzniknutú situáciu. Jediné zbrane na potlačenie pandémie sú karanténa a testovanie. Očkovanie je jedinou cestou von z pandémie.

Šíriť povery a nenávisť v tejto ťažkej dobe je oveľa ľahšie, ako pomáhať pri jej zvládaní.